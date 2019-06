Schlüsselfeld 13.06.2019

Wer fuhr den schwarzen Van?

Am Mittwoch gegen 15.30 Uhr überholte ein schwarzer Van einen 58-jährigen Rollerfahrer in der Bamberger Straße in Thüngfeld. Der Fahrer des Rollers erschrak und stürzte auf der nassen Fahrbahn. Sein Z...