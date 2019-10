Die Volkshochschule Burkardroth organisiert mit dem Rhönklubzweigverein Burkardroth eine Fahrt zum Theater nach Meiningen zur Operette "Schwarzwaldmädel". Abfahrt ist am Samstag, 23. November, um 17.45 Uhr am Marktplatz in Burkardroth. Für diese Fahrt sind noch Restkarten erhältlich. Informationen und Anmeldungen sind möglich unter www.vhs-kisshab.de oder unter Tel.: 09734/910 123, Ansprechpartnerin ist Veronika Roth. sek