Wer fährt mit zum 100.?

Ganz im Zeichen von 100 Jahre DJK (Deutsche Jugend Kraft) steht Würzburg am Samstag, 16. Mai. Der TV/DJK Hammelburg möchte mitfeiern und plant eine Busfahrt, wenn sich genügend Interessenten anmelden. Bereits um 10 Uhr wird der Festtag am Würzburger Marktplatz mit Rahmenprogramm eröffnet. Am Residenzplatz präsentiert sich die "DJK Sportjugend aktiv" mit einem breit gefächerten Show- und Musikprogramm und einer Aktionsmeile.

Nach einem Standkonzert am Grafeneckart zieht ein DJK-Bannerheer zum Dom, wo Bischof Franz-Josef Hermann Bode den Festgottesdienst zelebriert. Der Jubiläumsfestakt beginnt um 16.30 Uhr im Congress-Centrum, ab 18 Uhr heißt das Motto im Kilianeum "Treff der Generationen".

Abfahrt ist am Turnhouter Platz in Hammelburg um 8.15 Uhr, Rückfahrt um 20 Uhr. Interessierte können sich ab sofort bis 1. April per Mail an rudolf.hannawacker@gmx.de oder per Telefon unter 09732/6502 anmelden.