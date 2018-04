Wer erkennt die Veränderungen an der Festung Rosenberg?

Bleibendes anregen





Neueste Erkenntnisse



Die ersten Vorzeichen des Lichtweges vom diesjährigen "Kronach leuchtet" machen sich bemerkbar: Die Rückseite der Festung Rosenberg, allem voran der Bergfried, ist schon in neues Licht getaucht. Projektleiter Markus Stirn und sein Amtsvorgänger Klaus Metzler haben es höchstpersönlich in die Hand genommen, die Scheinwerfer nach allen Regeln hochwertiger Architekturbeleuchtung zu platzieren.Wem die Veränderungen aufgefallen sind, der ist sicher interessiert an neuesten Erkenntnissen zur Stadtbeleuchtung.Die ersten fünf Entdecker erhalten deshalb je zwei Eintrittskarten zum Symposium zur Stadtbeleuchtung 4.0. am 4. Mai. Ziel des Symposiums ist, Bleibendes über das zehntägige Lichtfestival hinaus anzuregen.Das Symposium zur Stadtbeleuchtung 4.0 am 4. Mai informiert über neueste Erkenntnisse aus Technik und Wissenschaft und gibt Denkanstößen für die zukunftsorientierte Beleuchtung von Städten und Gemeinden( www.kronachleuchtet.com/de/symposium-2018/ ). Auch die Themen Gesundheit und Lichtverschmutzung spielen eine Rolle.