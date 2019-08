Wer erhält die Bamberger Bürgernadel?

Zum mittlerweile 18. Mal wird die Bamberger Bürgernadel verliehen und die Stadt Bamberg sucht in Zusammenarbeit mit der Mediengruppe Oberfranken hierfür neue Kandidaten. Mit der Auszeichnung soll Dank und Anerkennung für ehrenamtliches Engagement zum Ausdruck gebracht werden und eine verdiente öffentliche Würdigung stattfinden. Die feierliche Aushändigung der Bamberger Bürgernadel findet im November 2019 statt.

Voraussetzung für diese Auszeichnung ist ein mehrjähriges ehrenamtliches Engagement zum Wohle der Stadt Bamberg und ihrer Bürger. Nicht erforderlich hierbei ist, dass das Engagement in einem Funktionärsamt oder innerhalb eines Vereins oder einer Institution erbracht wird. Auch Einzelinitiativen können gerne vorgeschlagen werden. Vorschläge mit schriftlicher Begründung sind einzureichen bei der Ansprechpartnerin Anja Klüser-Macioschek, Rathaus Maxplatz, 96047 Bamberg oder per E-Mail an anja.klueser@stadt.bamberg.de. red