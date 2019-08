Wer erhält den Bazubi 2019?

In diesem Herbst wird Oberbürgermeister Andreas Starke wieder den Ausbildungspreis Bazubi verleihen. Ab sofort können sich Unternehmen und Organisationen aus dem Stadtgebiet Bamberg bewerben, die mit besonderen Angeboten und herausragendem Engagement künftige Mitarbeiter akquirieren und ausbilden. Vorschläge zu preiswürdigen Unternehmen werden ebenso gerne entgegengenommen.

Ausbildungsbetriebe, die dem Fachkräftemangel entgegenwirken und Jugendliche fit für das Berufsleben machen wollen, haben gute Aussichten auf eine Auszeichnung. "Ich bin gespannt darauf, zu erfahren, mit welchen Aktivitäten die Bamberger Unternehmen und Institutionen ihre Fachkräfte begeistern und qualifizieren. Zeigen Sie uns Ihr Engagement mit Ihrer Bewerbung", so Starke bei seinem Aufruf, sich zu beteiligen.

Formlose Bewerbung

Bewerbungen um den Bazubi sollten formlos auf etwa zwei Seiten erklären, weshalb gerade diese Unternehmen den Preis verdient haben. Dabei sind folgende Kriterien ausschlaggebend: die Ausbildungsphilosophie des Unternehmens, Maßnahmen der Ausbildungsakquise sowie besondere Angebote während der Ausbildung (bspw. für benachteiligte Jugendliche, Personen mit Migrationshintergrund oder mit Einschränkungen, Flüchtlinge etc.). Die Kontaktdaten, Informationen zur Branche sowie Angaben zur Mitarbeiterzahl (Voll- und Teilzeit, Auszubildende) vervollständigen die Bewerbungen.

Bewerbungen und Vorschläge nimmt die Wirtschaftsförderung der Stadt Bamberg bis zum 27. September entgegen: per E-Mail an wifoe@stadt.bamberg.de oder postalisch an Stadt Bamberg, Wirtschaftsförderung Bazubi 2019, Maximiliansplatz 3, 96047 Bamberg

Preisverleihung am 26. November

Dagmar Neumann von der Wirtschaftsförderung steht unter Telefon 0951/87-1304 für alle Fragen rund um den Bazubi zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es zudem unter www.wirtschaft.bamberg.de. Nach der Bewerbungsphase wählt die Jury - bestehend aus Vertretern von Unternehmen, Institutionen und Kirche - ein Gewinnerunternehmen bzw. eine -institution aus. Am 26. November gibt der Oberbürgermeister den Gewinner bekannt und zeichnet diesen im Rahmen einer feierlichen Verleihung mit einer gläsernen Trophäe aus. red