Wer die Ehrenamtskarte hat, kann gewinnen

Der Landkreis Erlangen-Höchstadt animiert alle Ehrenamtskarteninhaber im Landkreis, sich an der Verlosungsaktion von Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer zu beteiligen.

100 Ehrenamtskarteninhaber können einen Erlebnistag mit ihren Familien in Furth im Wald am Mittwoch, 12. Juni 2019, gewinnen. "Mit dem Erlebnistag ,Ehrenamt bewegt‘ wollen wir den Familien ein paar schöne Stunden zurückschenken", wirbt die Ministerin für den Aktionstag.

"Ich freue mich, wenn sich viele aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt beteiligen. Immerhin haben wir mittlerweile mehr als 2000 Ehrenamtskarteninhaber", sagt Landrat Alexander Tritthart (CSU).

Neben verschiedenen Attraktionen wie den Besuch der Felsengänge, der Erlebniswelt Flederwisch, des Further Wildgartens und der Drachenhöhle umfasst der Erlebnistag ein gemeinsames Mittagessen mit allen Familien. Inhaber einer gültigen Bayerischen Ehrenamtskarte können sich mit Anschrift, Telefonnummer sowie Anzahl der teilnehmenden Personen unter dem Stichwort "Osterverlosung" per E-Mail unter ehrenamtskarte@stmas.bayern.de bewerben. Die Teilnahmefrist endet am Montag, 6. Mai 2019. Die Gewinner werden ab Dienstag, 7. Mai, verständigt. Der Gewinn gilt jeweils für das Eltern- oder Großelternpaar sowie die eigenen Kinder, Pflegekinder oder Enkelkinder. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

81 der 96 Landkreise und kreisfreien Städte in Bayern haben die Bayerische Ehrenamtskarte eingeführt. Seit 2014 gibt es sie im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Die blaue Bayerische Ehrenamtskarte erhalten Ehrenamtliche ab 16 Jahren, wenn sie sich mindestens zwei Jahre freiwillig durchschnittlich fünf Stunden pro Woche oder bei Projektarbeiten mindestens 250 Stunden jährlich engagieren.

Wer eine Jugendleiterkarte (Juleica) besitzt oder sich bei den Blaulichtorganisationen aktiv einbringt, erhält die blaue Ehrenamtskarte. Sie ist drei Jahre lang gültig. Für besonders langjähriges Engagement gibt es die Bayerische Ehrenamtskarte in Gold, die ein Leben lang gültig ist. red