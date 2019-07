Wer demolierte den GTI an der Front

Am Dienstagvormittag zwischen 10.15 Uhr und 12.30 Uhr wurde der graue VW Golf GTI eines jungen Mannes aus dem Landkreis von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und beschädigt. Der Mann hatte sein Fahrzeug zunächst am Parkplatz Rosenau geparkt und war im Anschluss zur Waschanlage gegenüber dem Real-Markt und danach zu einem VW-Autohaus im Eichicht gefahren. Dort hatte der 20-jährige Fahrzeugeigentümer sein Gefährt kurze Zeit geparkt. Als er nach wenigen Minuten zu seinem Pkw zurückkam, stellte er fest, dass der Frontbereich angefahren und beschädigt wurde. Ein Unfallverursacher hat sich bislang nicht gemeldet. An welcher Örtlichkeit das Fahrzeug beschädigt wurde, ist nicht bekannt. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. pol