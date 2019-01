Mit dem Thema "Wer bin ich? - Zur Zukunft sudetendeutscher Identitäten" befasst sich ein Seminar, das von Freitag, 1. Februar, bis Sonntag, 3. Februar, in der Bildungs- und Begegnungsstätte "Der Heiligenhof" stattfindet. Ziel der Veranstaltung ist ein lebendiger Austausch zwischen Jung und Alt. Die Tagung beginnt am Freitagabend um 18 Uhr mit Abendessen und ist am folgenden Sonntag nach dem Mittagessen zu Ende. Anmeldungen sind bis spätestens Donnerstag, 31. Januar, unter dem Stichwort "Identitäten" zu richten an: "Der Heiligenhof", Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Fax: 0971/714 747 oder perMail an: hoertler@heiligenhof.de. sek