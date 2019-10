Bad Neustadt an der Saale vor 13 Stunden

Wer bezahlte seine Tankrechnung nicht?

Ein unbekannter Fahrzeugführer tankte am Dienstag, um 17.20 Uhr, an der Tankstelle beim E-Center in der Kastanienallee und fuhr danach weg, ohne seine Tankschuld zu bezahlen. Die Polizei Bad Neustadt ...