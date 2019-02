stefan fössel Noch ein gutes Jahr bis zur Kommunalwahl 2020, aber der Wahlkampf hat längst begonnen. Das ist gut, wenn er neue Ideen hervorbringt. Noch besser, wenn die praktikablen und sinnvollen davon auch umgesetzt werden. Ein kostenloser Busverkehr hätte durchaus seinen Reiz, das eine oder andere Auto würde sicher stehenbleiben. Freilich haben davon die vielen Landkreisbewohner, die ohnehin mit dem Auto in die Stadt fahren müssen, nicht so viel. Sie könnte man zumindest an Park- and Ride-Parkplätzen einsammeln, um die Innenstadt weiter zu entlasten. Interessant bleibt die Frage, woher genau das Geld für den Pilotversuch kommen soll. Denn "Umschichtung" heißt ja auch, es an anderer Stelle wegzunehmen.