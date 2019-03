Wer beschädigte die Feuerwehrschranke?

In der Industriestraße wurde die Schranke an der Einfahrt zur Feuerwehr von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und beschädigt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr. Zeugen, die Hinweise machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei, Telefon 09132/78090, in Verbindung zu setzen.