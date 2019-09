Wer beobachtete Unfall am Kreisverkehr?

Am Kreisverkehr/Bahnhofstraße ereignete sich am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Roller und einem Pkw. Ein 62-Jähriger wollte mit seinem Pkw von der Bahnhofstraße in den Kreisverkehr einfahren. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 18-jähriger Rollerfahrer den Kreisverkehr. Dieser gab an, dass der Pkw-Fahrer, ohne die Vorfahrt zu beachten, in den Kreisverkehr eingefahren sei, und er dadurch eine Vollbremsung machen musste. Aufgrund dieser Bremsung stürzte der Rollerfahrer und verletzte sich im linken Hüftbereich. Am Roller entstand geringer Sachschaden. Laut Angaben des Pkw-Fahrers habe dieser jedoch die Vorfahrt gewährt und an der Einmündung des Kreisverkehrs angehalten.

Aufgrund dieser widersprüchlichen Angaben bittet die Polizei Höchstadt eventuelle Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 09193/6394-0 zu melden.