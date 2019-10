Eine Unfallflucht ereignete sich am Freitag zwischen 10.15 und 10.45 Uhr im Parkhaus des Klinikums Lichtenfels. Die Geschädigte hatte hier ihren orangefarbenen Nissan Micra geparkt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass sich am vorderen rechten Kotflügel Kratzer befanden. Der Schaden dürfte sich auf circa 400 Euro belaufen. Am Auto wurde roter Farbabrieb festgestellt. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 09571/952021 um Zeugenhinweise.