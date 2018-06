Wer beobachtete das schwarze SUV

pol







Aufgrund eines Überholmanövers eines schwarzen SUV kam es am Freitagmittag in der Oberfüllbacher Straße in Friesendorf zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten und hohem Sachschaden. Um 12.30 Uhr befuhr ein schwarzes SUV die Ortsverbindungsstraße zwischen Lützelbuch und Oberfüllbach . Im Waldstück setzte der Fahrer des SUV zum Überholen eines Motorrollers an, obwohl sich im Gegenverkehr eine 26-jährige Frau mit ihrem Opel Corsa näherte. Sie musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Allerdings erkannte das eine Frau, die mit ihrem Audi hinter der 26-Jährigen fuhr, zu spät und fuhr auf das Heck des Opels auf. Die Führerin des Audi erlitt leichte Verletzungen, die des Opel blieb unverletzt. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 10 000 Euro geschätzt. Der bislang unbekannte SUV Fahrer setzte allerdings seine Fahrt unberührt in Richtung Oberfüllbach fort, ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern.Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem schwarzen SUV oder dem ebenfalls unbekannten Rollerfahrer machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 09561/645209 erbeten.