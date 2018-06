Wer bekommt Geld?

red



Im Landratsamt Kulmbach findet am Donnerstag, 5. Juli, um 14 Uhr eine Sitzung des Schul- und Sozialausschusses mit folgenden Themen statt: Förderung der Jugendarbeit und des Sports im Landkreis - Zuschuss zur Vereinspauschale 2018; Sanierung der Sportstätte des TSV Melkendorf; Anmeldezahlen an den Gymnasien und der Realschule in Kulmbach.