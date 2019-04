Wer bastelt die schönste Vogelscheuche?

Vogelscheuchen sind selten geworden und prägten früher Felder und Gärten. Deshalb schreibt Ingo Cesaro in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem Landkreis Kronach einen internationalen Vogelscheuchen-Wettbewerb aus. Der Wettbewerb findet von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. Mai, statt. Anmeldungen sind möglich unter Telefon 09261/63373, im Internet www.ingo-cesaro.de oder per E-Mail an ingocesaro@gmx.de. Hier gibt es auch nährere Informationen zur Größe und zum Ablauf. Vogelscheuchen können am 22. Mai von 16 bis 18 Uhr und am 23. Mai ab 18 Uhr im Park des Wasserschlosses angeliefert werden. red