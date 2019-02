Wenn zwei sich streiten ...

Das Kollegium der Schule Schlüsselfeld entschied sich zu Beginn des Schuljahres 2018/19, Peer-Mediatoren auszubilden, weil es natürlich an jeder Schule zu Konflikten und Meinungsverschiedenheiten kommt, ebenso wie an jedem Ort, an dem sich mehrere Menschen treffen.

Da aber Gleichaltrige viel mehr Verständnis für die Probleme ihrer Peergroup aufbringen können als Erwachsene, schien es sinnvoll, die Aufgabe der niederschwelligen Streitschlichtung in Schülerhände zu legen. Schnell war dann auch der Entschluss gefasst, dass nicht Streitschlichter, sondern Mediatoren ausgebildet werden sollten. Da diese anstatt Lösungen vorzugeben oder Schiedssprüche zu fällen, die Kontrahenten auf dem Weg zu einer selbst gefundenen Lösung für ihr Problem begleiten, was eine dauerhafte für alle zufriedenstellende Lösung verspricht.

Solide Ausbildung

Dazu bedurfte es natürlich einer gründlichen Ausbildung, die der Jugendsozialarbeiter Daniel Schirber mit Unterstützung der Lehrerin Bianca Hußenether übernahm. Außerdem konnten noch die Raiffeisenbank Ebrachgrund, die Sparkasse Bamberg und die Firma Poraver als Sponsoren gewonnen werden, was eine völlig kostenlose Ausbildung für die Schüler ermöglichte, die an den beiden Ausbildungstagen im Jugendcamp Vestenbergsgreuth viel über Kommunikation und soziale Interaktion lernten.

Ende Januar war es dann endlich so weit, die ausgebildeten Peer-Mediatoren bekamen von der Schulleitung ihre Zertifikate, im Beisein von Bürgermeister Johannes Krapp, den Vertretern der Firma Poraver sowie Vertretern der Raiffeisenbank Ebrachgrund und der Kreissparkasse Bamberg. Jetzt können die Schlüsselfelder Peer-Mediatoren ihren Dienst für ein friedliches Miteinanderan ihrer Mittelschule aufnehmen. red