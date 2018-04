Wenn Übergewicht krank macht

Wenn Übergewicht krankhaft wird, sprechen Experten von Adipositas. Betroffene sind zum einen körperlich, aber auch sozial und psychisch beeinträchtigt. Wer einen Body-Mass-Index (BMI) von 30 oder mehr hat, ist adipös. Für Menschen mit einem BMI von 35 oder höher gibt es am Universitätsklinikum Erlangen regelmäßige Informationsabende.

Der nächste findet am Dienstag, 17. April, ab 18.45 Uhr statt. Die Veranstaltung bieten Ernährungsberater, Ärzte sowie Gesundheits- und Krankenpfleger des Uni-Klinikums Erlangen gemeinsam an. Die Experten vermitteln aktuelle Informationen zum Krankheitsbild Adipositas und klären sowohl über die konservative Therapie (Ernährungsberatung, Bewegungs- und Verhaltenstherapie) als auch über OP-Möglichkeiten wie Magenbypass oder Schlauchmagen auf.

Zu allen Fragen rund um Ernährung und Bewegung stehen die Experten des Hector-Centers für Ernährung, Bewegung und Sport des Uni-Klinikums Erlangen Rede und Antwort.



Verschiedene OP-Verfahren

Auskunft zu den verschiedenen OP-Verfahren geben die Ärzte der Chirurgischen Klinik des Uni-Klinikums Erlangen. Zudem informiert eine Pflegekraft darüber, welche Unterlagen zusammengetragen werden sollten und welche Voruntersuchungen nötig sind. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch nur nach vorheriger Anmeldung unter Telefon 09131/85-35879 oder per E-Mail an doris.wansch@uk-erlangen.de) möglich. Der Raum wird bei der Anmeldung bekanntgegeben. red