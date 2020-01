Wenn Stress dick macht

Die Schön-Klink befasst sich im Rahmen der "Gesundheitsgespräche" am Donnerstag, 16. Januar, mit der Frage, warum Diätversuche scheitern. Karina Hewera, Oberärztin der Schön-Klinik, beleuchtet den Zusammenhang zwischen Stress und Ernährung. Beginn ist um 19 Uhr in der Schön-Klinik, Am Kurpark 11. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei. red