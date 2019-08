Wenn Steine reden könnten ...

Seit geraumer Zeit lag ein umgestoßener Grenzstein mit der Beschriftung KW (= Königlicher Wald) achtlos in der Waldung Mönau, Abteilung Wolfsgrube, die nördlich des Wellesweihers liegt.

Auf Veranlassung des Arbeitskreises Kosbach im Heimat- und Geschichtsverein Erlangen und von Peter Düthorn, der sich für Flurdenkmäler engagiert, wurde dieser alte Grenzstein wieder aufgerichtet. Ohne die Unterstützung der Mitarbeiter der Bayerischen Staatsforsten, Revier Erlangen, sowie des Vermessungsamtes Erlangen wäre diese Aktion allerdings nicht möglich gewesen.

Als wir bayerisch wurden

Diese Grenzsteine wurden nach 1810 gesetzt, da im Zug der politischen Neuordnung unter Napoleon die Mönau an das Königreich Bayern fiel. Vorausgegangen waren verschiedene Friedensverträge.

Bayern musste damals seine linksrheinischen Länder an Frankreich abtreten. Im Austausch erhielt es dann unter anderem das aufgelöste Hochstift Bamberg zugeschlagen.

Für den Tisch des Bischofs

Davor gehörte der Wald seit dem 12. Jahrhundert zur Dompropstei. 1747 umfasste die Mönau etwa 707 Hektar Wald. Die damals gesetzten Grenzsteine (DP = Dompropstei) hatten die Nummern 1 - 469. Diese alten Grenzsteine in der Mönau sind auch heute noch deutlich als solche zu erkennen. Den Dompröpsten war die Güterverwaltung des Hochstifts übertragen und sie waren in dieser Funktion auch für die Herbeischaffung von Lebensmitteln für die bischöfliche Tafel in Bamberg verantwortlich. Heut unterstützt ein Dompropst den Bischof bei seinen kirchlichen und verwaltungstechnischen Aufgaben.