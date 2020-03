Wenn sich alles um nichts dreht

Im März geht es es bei der Bamberger Lese- und Kleinkunstbühne "Wort: Laut!" um nichts. Genauer gesagt, um das Thema "Nichts". So wird es am Donnerstag, 12. März, um 19.30 Uhr in der Poetry-Art-Galerie, Nürnberger Straße 23, ein Gespräch sowie eine Lesung mit dem französischen Philosophen, Universitätsdozenten und Übersetzer Marc Olivier Talabardon geben. Zusätzlich wird Talabardon, der sich selbst als Dada- und Surrealismus-Freund bezeichnet, eine Text-Collage präsentieren, bei welcher der deutsche Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel und der französische Schriftsteller François Cavanna mit ihren Texten erstmals aufeinandertreffen. Den Original-Text von François Cavanna, der 1970 die Satire-Zeitschrift "Charlie Hebdo" gründete, hat Marc Olivier Talabardon aus dem Französischen übersetzt. Talabardon hatte Cavanna in Paris Anfang der 90er Jahre kennengelernt. Zudem wird der Bamberger Zauberkünstler Timm Full an diesem Abend Dinge aus dem Nichts hervorzaubern und wieder darin verschwinden lassen. Des Weiteren wird es eine wundersame Künstler-Biografie zu hören geben sowie Gedichte und Prosa-Texte des verstorbenen Bamberger Maler-Poeten Sigi Hirsch. Moderiert wird der Abend von Gabi Hainke-Hirsch und Frank Gundermann. Der Eintritt ist frei. Aufgrund der begrenzten Platzanzahl wird um eine Anmeldung per E-Mail an frank.gundermann@gmx.de oder telefonisch unter 0951/2083103 (AB) gebeten. Weitere Infos online unter www.wortlaut-bamberg.de red