Wenn Opa das Internet stürmt

Die Laienspielgruppe Mährenhausen lädt ein zu dem lustigen Stück "Opa stürmt das Internet". Aufführungstermine sind Freitag, 17. April, um 19 Uhr, das ist der Premierentermin, weiterhin am Samstag, 18. April, 19 Uhr, Freitag, 24. April, 19 Uhr, und Samstag, 25. April, 17 Uhr, in der Alten Schule Mährenhausen.

Eintrittskarten zum Preis von 7 Euro gibt es im Vorverkauf bei Familie Mayer, Telefon 09564/804165, oder per E-Mail an theatergruppe-maehrenhausen@gmx.de oder per WhatsApp an Nummer 0177/7441578. Opa Theo, mit den Jahren leicht gemütlich geworden, soll auf Anweisung seiner Frau wieder aktiver werden und etwas Neues lernen. Er entschließt sich für einen VHS-Kurs "Internet für Oldies". Bald entdeckt er seine Leidenschaft für "ih bähhhh" (ebay). Alle denken, dass Opa Theo jetzt Pornoseiten besucht. Er beginnt aber auf ebay den gesamten Hausstand, vor allem was er "ih bähhhh", also hässlich findet, zu verticken. red