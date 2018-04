Wenn Nahrung Allergien weckt

Laktoseintoleranz, Glutenunverträglichkeit, Fruktoseintoleranz - diese Schlagwörter finden in der Gesellschaft eine immer größere Bedeutung. Doch was genau verbirgt sich hinter diesen Begrifflichkeiten? Und wie lassen sich mögliche Nahrungsmittelunverträglichkeiten frühzeitig erkennen und effektiv behandeln? Um diese und weitere Fragen geht es in einer Informationsveranstaltung mit dem Titel "Nahrungsmittelallergien und -unverträglichkeiten", zu der der CSU-Ortsverband Reuth und der Verein "VAEM" einladen. Sie findet statt morgen um 19.30 Uhr im Reuther Feuerwehrgerätehaus, Mühlhof 4. Referentin ist unter anderem Katharina Hotfiel, Ärztin im Erlanger Waldkrankenhaus. Neben den informativen Vorträgen besteht ausreichend Zeit für Fragen und einen anregenden Austausch. Der Eintritt ist frei. red