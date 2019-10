Mit dem spannenden Thema "Wie wirken sich die Belastungen der Luft und die Umweltverschmutzung auf die menschliche Lunge aus?" befasst sich Joseph Alhanna, Leitender Arzt am Klinikum Kulmbach, am kommenden Mittwoch im Café Clatsch. Beginn im Burggut in der Waaggasse ist wie immer um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen zum Nulltarif. red