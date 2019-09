Wenn Kunst auf Kulinarik trifft

Genussmalen ist eine Auszeit für die Seele, ein Erlebnis für alle Sinne. Beim Essen entsteht fast wie nebenbei ansehnliche Kunst. Dieses Konzept hat sich die Künstlerin Elfriede Dauer aus Weismain ausgedacht und daraus einen Kurs für Laien entwickelt. Regelmäßig organisiert sie solche Genussmal-Abende in Bad Staffelstein im Landhotel und Restaurant Augustin, in der alten Schule in Loffeld und in der Stoffelsmühle.

Kräuter auf Teller und Papier

Neuerdings bietet Dauer auch im Landkreis Kulmbach Genussmalen an: im mediterranen Landgasthof "Rosmarin und Estragon" tischte Ingrid Schmidt ein kreatives Drei-Gänge-Menü auf. Und zwischen den einzelnen Gängen zeichneten die Teilnehmer des Workshops Küchenkräuter und Co., kolorierten und aquarellierten ihre Werke.

"Ich esse gerne, und ich möchte am Ende des Abends ein schönes Bild mit nach Hause nehmen", sagt Sabine Metzner aus Burgkunstadt. Metzner sitzt mit Gabi Weich, ebenfalls aus Burgkunstadt, Regina Stumpf und Margot Geier aus Stadtsteinach sowie Christine Müller aus Himmelkron an einem Tisch. Alle sind gespannt auf die Arbeiten, die sie selbst erschaffen wollen. "Es macht doch einfach Spaß, einmal etwas Neues zu probieren", sagt Regina Stumpf.

Große Erklärungen muss Künstlerin Elfriede Dauer nicht abgeben: "Jeder sucht sich ein Motiv seiner Wahl und zeichnet dies dann ganz zart mit Bleistift vor", so ihre Vorgabe. Auf dem Tisch gab es viel zu entdecken: Olivenzweige, Hagebutten, aber auch Kümmel, blühender Basilikum, Chilis und andere Küchenkräuter warten darauf, aufs Papier gebannt zu werden.

Teilnehmerin des Abends ist auch Karin Barwisch, Bürgermeisterin aus Hollfeld. "Ich habe schon fünf Mal an so einem Kurs teilgenommen. Aber noch nie in Kulmbach. Der Reiz an so einem Abend ist, dass man mit neuen Leuten ins Gespräch kommt, dass gute Stimmung herrscht." Die Bürgermeisterin genießt es, sich einmal nicht mit Politik zu beschäftigen, sondern ihrer Kreativität Raum zu geben. Sie hat sich als Motiv wilden Kümmel ausgesucht: hauchzart, mit gelben Blüten - eine echte zeichnerische Herausforderung.

Zaubern mit leuchtenden Farben

Auch Doris Vokal und Christine Friedlein aus Kulmbach machten beim Zeichenkurs mit. "Ich habe diesen Abend als Geburtstagsgeschenk bekommen. Ich zeichne gerne", sagte Doris Vokal. Der Kurs ist deshalb für sie das perfekte Geschenk.

Erst zeichnen die Teilnehmer ihre persönlichen Motive mit Bleistift vor, danach wird mit Buntstiften koloriert. "Und jetzt zaubern wir", verspricht Elfriede Dauer. Mit Wasser vermalt sie die speziellen Buntstifte, die für dieses besondere Projekt zum Einsatz kommen. Das Ergebnis: Die Farben beginnen zu leuchten, lebendig zu werden.

Nur der Anfang ist schwer

"Ich weiß schon, wo ich mein Bild aufhängen werde: in der Küche - da passt es gut hin", zeigt sich Margot Geier aus Stadtsteinach äußerst zufrieden mit ihrem Werk. "Meine Birne sieht zwar eher aus wie eine Stachelbeere. Aber sie hat etwas Eigenes. Mir gefällt sie", zieht Christine Friedlein Bilanz. "Es ist schwer, die ersten Striche auf Papier zu bringen. Aber dann geht alles von selbst", erklärt Sabine Metzner. "Der Abend hat sich auf jeden Fall gelohnt. Er war etwas Besonderes", pflichtet Gabi Weich bei.

Einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen des Abends trägt das Küchenteam bei. Ingrid Schmidt vom Landgasthof Rosmarin & Estragon tischte den Kunstkursteilnehmern ein Röllchen-Duett auf, bestehend aus Mozarella-Schinken- und Bärlauch-Frittata an mariniertem Kürbis mit gerösteten Pinienkernen.

Zum Hauptgang gibt es "Pollo alla Cacciatora" - pikante Hähnchenkeulen auf Paprika-Tomaten-Ragout mit Oliven und Polentaschnittchen. Gekrönt wird das Menü mit dem Nachtisch: Rotweinbirne mit karamellisierten Walnüssen und Brombeeren auf Rosmarin-Mascarpone.