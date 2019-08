Wenn Kräuter verführen

Die Kräuterpädagogin Edith Wagner bietet im Rahmen der "Bayern Tour Natur" eine fränkische Kräuter(ver)führung an. Sie findet am Donnerstag, 5. September, von 14 bis 16 Uhr statt. Edith Wagner zeigt den Teilnehmern die Landschaft und Kräutervielfalt am jungen Obermain. Dazu erzählt sie Geschichten über die fränkische Heimat und über das Landleben früher und heute. Anmeldung nimmt Edith Wagner, Witzmannsberg 9, unter der Telefonnummer 09229/8253 oder per E-Mail an wagner.edith@t-online.de entgegen. red