Am Dienstag, 24. September, erläutert Emmi Weiss (Heilpraktikerin) verschiedene Schmerzzustände und -ursachen im Knie und zeigt "60-Sekunden-Übungen” zur effektiven Selbstanwendung für zu Hause, die gleich probiert werden können. Zu dieser Veranstaltung lädt der Seniorenbeirat der Stadt Herzogenaurach bei freiem Eintritt in das "Generationen.Zentrum", Erlanger Straße 16, ein. Der Vortrag mit dem Titel "Was machst du mit dem Knie, lieber Franz...?" startet um 16 Uhr. red