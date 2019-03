Wenn Knie oder Hüfte nicht mehr funktionieren

Das Klinikum Forchheim-Fränkische Schweiz informiert über ein roboterarmassistiertes OP-Verfahren (Makoplastie) bei Gelenkersatz am Mittwoch, 13. März, im Landhotel Drei Kronen, Hauptstraße 8, in Adelsdorf. Die kostenlose Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr und bietet allen Interessierten die Möglichkeit, sich über die neue Technologie zu informieren. Eine Anmeldung ist dafür nicht erforderlich.

Die Operateure des Endoprothesenzentrums - Dr. Uwe Lehmann, Dr. Franz Roßmeißl, Jürgen Waibel, Max Baier und Dr. Wolfgang Müller - referieren und stehen für Fragen zur Verfügung. Im Anschluss berichten Patienten von ihren Erfahrungen.

Optimale Präzision

Im Rahmen des medizinischen Fortschritts wird der Einsatz von Roboterunterstützung im Operationssaal zunehmen. Dennoch bleibt der Chirurg weiterhin der wichtigste Akteur im OP. Durch neue Technologien kann er optimale Präzision hinzugewinnen. So unterstützt die Roboterarm-Technologie von Stryker Mako bei Knieoperationen die Chirurgen.

Der Operateur arbeitet unter Zuhilfenahme des Mako-Roboterarms und überwacht den Eingriff an einem 3D-Modell am Monitor. Der Einsatz eines künstlichen Gelenks oder von Gelenkteilen kann so noch passgenauer und präziser erfolgen.

Das Klinikum Forchheim - Fränkische Schweiz hat als erstes Krankenhaus in Mittel- und Oberfranken die roboterarmassistierte Operationstechnologie "Mako" für Kniegelenksersatz-Operationen eingeführt.

Für Hüfte und Knie

Mako gehört seit 2007 zu den weltweit führenden Roboterarmsystemen bei der hochpräzisen Implantation von Hüft- und Knieprothesen. Weltweit arbeiten bereits mehr als 500 Kliniken mit diesem System und es wurden über 50 000 Gelenkersatzoperationen mit Mako durchgeführt. red