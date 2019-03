Wenn Kinder unruhig sind

In der Reihe "fit für kids" lädt die Geschwister-Gummi-Stiftung am Dienstag, 26. März, zu einem Elternabend unter dem Titel "Mit ADHS/ADS-Kindern leben" in den Familientreff, Negeleinstraße 5, ein. Beginn ist um 19.30 Uhr. Es ist eine Herausforderung, mit Kindern zusammenzuleben, die herumzappeln, unruhig und impulsiv sind, dauernd diskutieren wollen, leicht ablenkbar oder auch träumerisch oder geistig abwesend sind. Dazu verunsichern Berichte über eine sprunghafte Zunahme an Verschreibungen von Ritalin, Medikinet, Concerta und Ähnlichem.Was ist ADHS? Können die Medikamente helfen? Machen sie abhängig? Der Abend unter der Leitung von Detlef Seidemann bringt Klarheit in die Diskussion. Anmeldung unter www. gummi-stiftung.de oder telefonisch unter 09221/92920. red