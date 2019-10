Wenn Kinder Angst haben

Unterlauter/Ebersdorf bei Coburg — Bei der Auseinandersetzung mit Ängsten bei Kindern können Erwachsene helfen. Der Kinder- und Jugendtherapeut Dieter Schwämmlein erklärt in seinem Vortrag, wie Eltern versuchen können, zu verstehen, wie es den Kindern beim "Angsthaben" geht.

Der Vortrag findet am Dienstag, 22. Oktober, um 19.30 Uhr, im evangelischen Gemeindezentrum in Ebersdorf und am Dienstag, 5. November, um 19.30 Uhr, im evangelischen Kindergarten Klecks in Lautertal statt. Anmeldungen sind für den 22. Oktober in Ebersdorf bis 17. Oktober unter Telefon 09562/2100 oder Mail: info@kinderwelt-ebersdorf.de, für den 5. November in Unterlauter bis 29. Oktober unter Telefon 09561/54884 oder Mail: kita.klecks.lautertal@elkb.de, möglich. Veranstalter sind das evangelische Bildungswerk in Kooperation mit den jeweiligen Kindergärten. red