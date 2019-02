Wenn Kinder aggressiv werden

Kinder werden von ihren Gefühlen geleitet, was auch zu Wut und Aggression in Form von körperlichen Aktionen führen kann. Strategien, wie Eltern oder Pädagogen damit umgehen können, vermittelt ein Vortrag der Volkshochschule am Mittwoch, 27. Februar, um 19 Uhr in der Löwenstraße 16. Anmeldungen sind erbeten, entweder telefonisch unter 09561/88250 oder online auf www.vhs-coburg.de. red