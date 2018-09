"Schwesterhochfünf" ist tatsächlich ein Vokalensemble von fünf Schwestern. Am Freitag, 7. September, geben die Frauen ein Konzert in der Heilig-Grab-Kirche in der Gartenstadt. Unter dem Titel "Wenn ich ein Vöglein wär ..." zeigen sie die ganze Vielfalt des einfachen Volksliedes: Vom sehnsuchtsvollen Schmerz bis zum unbeschwerten Augenzwinkern ist dieser Gattung nichts fremd.

Es erklingen bekannte deutsche Weisen, aber auch schwedische und jiddische Lieder. Als Vertreter des modernen Volksliedes stehen auch einige Popsongs von Billy Joel und Frank Sinatra auf dem Programm, außerdem schlagen die Schwestern einen Bogen zu geistlichen Werken, etwa von Palestrina Ola Gjelo.

Erste beim Chorwettbewerb

Das aus Bamberg stammende Ensemble besteht bereits seit vierzehn Jahren und hat einen ersten Preis beim Bayerischen, einen dritten Preis beim Deutschen Chorwettbewerb erreicht. Meisterkurse bei John Potter (ehemals Hilliard Ensemble) und eine enge Kooperation mit dem Echo-Preisträgerensemble "SingerPur" haben "Schwesterhochfünf" weiter gebracht. Jüngster Erfolg des Quintetts ist ihre in Eggolsheim aufgenommene dritte CD.

Kritiker lobten die Aufnahme: "Mühelos und rein sind ihre Stimmen, der Atem ist klug geführt und groß. In geschwisterlicher Innigkeit werden die fünf eins." Weitere Informationen zum Ensemble finden sich unter www.schwesterhochfuenf.de.

Das Konzert am morgigen Freitag in der Heilig-Grab-Kirche beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt zum Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten.

Und wer das Konzert am Freitag in Bamberg verpasst: Am Samstag, 8. September, sind "Schwesterhochfünf" in der Pfarrkirche St. Martin in Eggolsheim zu hören. red