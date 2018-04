Wenn Helfer Hilfe erhalten

Raus aus den Werkshallen und rein in eine der wichtigsten ansässigen Einrichtungen: Die Auszubildenden der Gaudlitz GmbH unterstützen die ehrenamtlichen Helfer der Tafel Coburg.

Jährlich wird ein Drittel aller in Deutschland hergestellten Lebensmittel weggeschmissen. Das entspricht 18 Millionen Tonnen im Jahr. Der Druck in den unteren Einkommensschichten steigt stetig. Für viele Menschen reichen die Rente oder das monatliche Einkommen nicht aus. Die Tafeln in Deutschland - die erste wurde 1993 in Berlin eröffnet - sind mittlerweile für viele Hilfsbedürftige eine wichtige Anlaufstelle.



40 ehrenamtliche Helfer vor Ort

Es sind Orte der Kommunikation, des Miteinanders, der Unterstützung und Gastfreundschaft - so auch die Tafel Coburg. Seit dem ersten Tag der Tafel Coburg 2008 setzen sich in der Vestestadt rund 40 ehrenamtliche Helfer Woche für Woche dafür ein, wertvolle Lebensmittel vor der Vernichtung zu retten und damit bedürftigen Menschen aus Coburg zu helfen. Es sind vor allem Supermärkte, Discounter, Bäckereien oder landwirtschaftliche Betriebe aus der Region, aber auch Privatpersonen, die Lebensmittel spenden. Neben einem finanziellen Beitrag packen auch die Auszubildenden der Gaudlitz GmbH in der Tafel Coburg mit an: Über mehrere Wochen unterstützen sie das Team vor Ort in der Logistik, beim Sortieren oder beim Saubermachen. Fast im Akkord werden verwelkte Blätter von den Salatstauden oder Triebe von Rettichen, Radieschen oder Lauch geschnitten. "Es tut gut, ein wenig helfen zu können", so Anna-Patricia Langert. "Man kann sich gar nicht vorstellen, dass so viele Menschen Hilfe benötigen."



Wie ein Supermarkt aufgebaut

Bei der Tafel gibt es Stände für Brot, Milchprodukte, Obst und Gemüse sowie Kekse und Kuchen. Dazu kommen je nach Jahreszeit Blumen, Osterhasen oder andere Besonderheiten. Jeder Kunde kann sich dabei selbst aussuchen, was er mitnehmen möchte. Damit es fair abläuft, achten die Mitarbeiter darauf, wie groß die Familien sind und haben dabei gleichzeitig im Auge, wie viel Ware da ist. Für den "Einkauf" zahlt jeder Kunde 2,50 Euro. Durch diesen Beitrag sowie Spenden kann sich der Verein finanzieren. Die Kosten sind keineswegs gering: Zu Raummiete, Versicherung, Strom und Wasser kommen unter anderem die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen, Verpackung und der Fuhrpark.

Die Tafel Deutschland betreibt fast 1000 Tafeln. Diese unterstützen bis zu eineinhalb Millionen bedürftige Menschen mit Lebensmittelspenden - in Coburg nehmen diese Hilfe rund 700 Menschen in Anspruch. red