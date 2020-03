Wenn Geschichte auf Zukunft trifft

Wenn die alten Gemäuer in der Oberen Stadt sprechen könnten, sie hätten interessante Geschichten zu erzählen. Schuhgeschäft, Gemüseladen, Bücherei, Pornokino, Textilhandel - das Eckhaus aus dem 17. Jahrhundert war schon vieles. Bald kommt ein weiteres Kapitel hinzu.

Die Kronacher Mirco und sein Vater Marcello Iuliano haben das denkmalgeschützte Anwesen gekauft. Seit fast einem Jahr bauen sie es aufwendig um. In den oberen Etagen entstehen Mietwohnungen, das Erdgeschoss soll eine Lounge werden. Doch das Herzstück liegt im Untergrund: Dort erstreckt sich ein weitläufiger Gewölbekeller, der teilweise bis an die Straße reicht. "Als ich das Haus besichtigt habe, war der Durchgang bis auf ein kleines Loch zugemauert", erinnert sich Iuliano, während er die neue Betontreppe nach unten steigt. "Da bin ich durchgekrochen. Dann habe ich erst gesehen, wie weitläufig das hier unten ist."

Es war die erste Überraschung, die der gelernte Koch in seiner Immobilie erlebt hat. Viele weitere sollten folgen. Neben der alten Bar des einstigen "Schwedenkellers" sei in den Katakomben allerhand Schrott zu Tage getreten. "Heute wäre hier eine Bar nicht mehr zulässig, weil es im Notfall keinen Fluchtweg gäbe."

180 Tonnen Schutt

Künftig soll das Gewölbe ein Lagerraum der exklusiveren Art werden. Die Iulianos und ihre Helfer haben 180 Tonnen Schutt aus dem Gewölbe rausgeholt." Einer der Vorbesitzer hatte das Sandstein-Mauerwerk komplett verputzt. "Das war komplett verpfuscht. Damals hat wohl keiner nach Denkmalschutz gefragt." Mehrmals wurden die Wände mit Druckluft bestrahlt, bis der historische Sandstein wieder zum Vorschein kam.

Das Lounge-Konzept von Iuliano sieht vor, dass Mitglieder eines von 110 Schließfächern in den Katakomben mieten können, in denen sie Wein und andere Getränke einlagern können. Wer ein Fach mietet, erhält über eine Chipkarte Tag und Nacht Zutritt zu Lounge und Keller und kann die Räume - ganz nach Bedarf - mit seinen Freunden oder Geschäftspartnern nutzen. "Das Sandstein-Mauerwerk erzeugt eine Atmosphäre, die in der Gegend einzigartig ist", ist sich der Geschäftsführer sicher. "Damit der Keller nicht feucht wird, haben wir den Boden um die Schließfächer rundherum mit Schotter aufgefüllt."

Renovieren mit Auflagen

Ein altes Haus zu kaufen ist wie die sprichwörtliche Katze im Sack. "Als wir angefangen haben, zu renovieren, waren die Wände und Decken allesamt verbrettert", schildert Iuliano, während er durch den momentanen Rohbau im Erdgeschoss streift. Dahinter waren alte Holzbalken und Sandstein verborgen. "Niemand wusste, welche Substanz sich dahinter verbirgt. Das hier war ein Glücksfall, weil wir genau diese Mischung aus Altem und Modernem wollen."

Wer ein denkmalgeschütztes Gebäude im großen Stil umbaut, kommt nicht um einen Besuch der Behörden herum. Dabei gibt es keinen vorgefertigten Musterkatalog, wie Kreisheimatpfleger Robert Wachter erklärt. "Jedes Gebäude wird individuell betrachtet." In der Regel sind ein Kreisheimatpfleger, der Sachbearbeiter von der unteren Denkmalschutzbehörde des Landratsamtes sowie ein Experte der Außenstelle des Bayerischen Landesamtes für Denkmalschutz in Bamberg anwesend. "Vor Ort wird die konkrete Situation des Objekts besprochen und wie es an die Bedürfnisse des Eigentümers angepasst werden kann, wobei historische Details und Raumstrukturen erhalten werden sollen."

Der Vertreter des Bayerischen Landesamtes gibt eine Experteneinschätzung ab. Doch letztendlich müsse die Denkmalschutzbehörde des Landratsamtes über notwendige Auflagen entscheiden.

Im Fall der Iulianos gab es Diskussionen bezüglich der Fenster. Einer der Vorbesitzer hat im Jahr 1997 widerrechtlich Kunststoff-Fensterrahmen eingebaut. "Das war damals schon nicht erlaubt. Doch wo kein Kläger, da kein Richter." Iuliano zuckt mit den Schultern. Gerne hätte er sie im Rahmen der Renovierung ausgetauscht. "Doch die vom Denkmalschutz geforderten Holzfenster hätten mich rund 20 000 Euro extra gekostet. Also habe ich sie drin gelassen."

Von negativen Überraschungen, wie etwa Schimmel oder morschen Stützbalken, blieben die neuen Eigentümer glücklicherweise verschont. Trotzdem liegen die Investitionen der Iulianos in die Immobilie inzwischen im hohen sechsstelligen Bereich - der reine Kaufpreis habe dabei gerade einmal 20 Prozent ausgemacht. "Wenn man so etwas kauft, hat man auch eine gewisse Verantwortung dafür und sollte dementsprechend mit der Bausubstanz umgehen", findet Iuliano. "Solche Wände herauszureißen wäre ein Frevel."

An der Decke befinden sich sogar noch zwei Stuckornamente. Damit diese weiterhin zu sehen sind, hat die neue Decke in modernem Lila zwei Löcher. Apropos Decke: "Die ist doch schief", bekommt der neue Eigentümer häufig von Besuchern zu hören. "Dieses Haus ist eben etwas Besonderes. Das macht die Atmosphäre aus - und wenn die Gäste hier ein paar Gläser Wein getrunken haben, ist sie wieder gerade", scherzt Iuliano.

Staatliche Zuschüsse möglich

Wer mit dem Gedanken spielt, ein denkmalgeschütztes Gebäude wieder herzurichten, sollte in jedem Fall Fördermittel von der Staatsregierung beantragen, rät der Kreisheimatpfleger. "Die Förderungen sind seit den 90er Jahren zwar extrem zurückgegangen. Doch häufig bekomme ich von der Regierung zu hören, dass aus dem Kreis Kronach gar keine Anträge eingehen." Nur, wenn Hausbesitzer die Subventionen auch einfordern, bestehe die Chance, dass diese künftig wieder aufgestockt werden."

Doch auch mit staatlicher Förderung sind Baumaßnahmen in dieser Größenordnung an einem denkmalgeschützten Gebäude stets mit erheblichem finanziellen Aufwand verbunden. "Die Kosten vorher genau abzuschätzen, ist unmöglich", weiß Iuliano, der das Großprojekt gemeinsam mit seinem Vater komplett in Eigenleistung gestemmt hat.

Und auch, wenn es aktuell noch nicht danach aussieht: Inzwischen sind sie auf der Zielgeraden. "Eigentlich wollten wir pünktlich zu Kronach leuchtet eröffnen." Doch die Veranstaltung wurde bereits wegen des Corona-Virus' abgesagt. So bleibt noch etwas mehr Zeit für den Feinschliff - und bald können sich die Gäste selbst davon überzeugen, wie Geschichte auf Zukunft trifft.