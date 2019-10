Welche Rolle sollen und dürfen Frauen in der katholischen Kirche spielen? Über diese schwierige Frage wird aktuell sehr viel und höchst kontrovers diskutiert. Aber wie war das eigentlich in der Anfangszeit des Christentums, im Umfeld Jesu und in der Urgemeinde? Wie und aus welchen Wurzeln entstand die "Männerkirche"? Diese und weitere Basisinformationen sind spannend für jeden, der sich mit diesem Thema auseinandersetzen will. Deshalb lädt die Kulmbacher Initiative "Maria 2.0" am Mittwoch, 23. Oktober, einen Experten ein: Professor Joachim Kügler ist Inhaber des Lehrstuhls für Neutestamentliche Wissenschaften an der Universität Bamberg. Er wird einen Vortrag halten zum Thema: "Wenn Frauen ,Söhne' Gottes sind ... und die Folgen für die Ämterfrage in der katholischen Kirche." Im Anschluss daran wird er für Nachfragen und eine Diskussion zur Verfügung stehen. Die Veranstaltung beginnt am Mittwoch um 20 Uhr im Pfarrsaal St. Hedwig. Der Eintritt ist frei. red