Wenn Frauen Hilfe brauchen: "Ist Luisa hier?"

Beim diesjährigen Sambafest können sich Betroffene mit dem Codewort "Ist Luisa hier?" in einer unangenehmen Situation, in der sie sich bedrängt oder sexuell belästigt fühlen, an das Sicherheitspersonal des Samba-Festes richten und erhalten damit unmittelbar und diskret Hilfe. "Wir freuen uns, dass Sambaco das Anliegen unseres Arbeitskreises ganz unbürokratisch aufgenommen hat und nun das Angebot am großen Festwochenende installiert", erklärt Susanne Müller, vom Arbeitskreis "Keine sexuelle Gewalt".

Plakate und Handzettel der Aktion werden am Sambafest ausgelegt. Das Projekt "Ist Luisa hier?" wurde von Studierenden der Hochschule Coburg gemeinsam mit dem Arbeitskreis "Keine sexuelle Gewalt - Unterstützung für Frauen, Jugendliche und Kinder" ins Leben gerufen, um Mädchen und Frauen Schutz in für sie möglicherweise heiklen Situationen im Coburger Nachtleben, speziell in der Gastronomie des Coburger Steinwegs, zu bieten. Nun wird unter demselben Motto ein Hilfsangebot auch am diesjährigen Sambafest installiert, teilt die Stadt Coburg mit. Das Angebot wurde ursprünglich durch den Frauennotruf Münster nach Deutschland gebracht. Es richtet sich an junge Mädchen und Frauen, die sich im Nachtleben bedrängt oder belästigt fühlen. Betroffene entscheiden dann selbst, wie die Situation weiter verläuft, was helfen kann, zum Beispiel Taxi oder Freund/Freundin anrufen. Weitere Informationen sind auch in einem Film zu sehen: http://www.coburger-hochschulfernsehen.de/ist-luisa-hier.

Weitere Hilfemöglichkeiten sind auch unter den folgenden Telefonnummern zu bekommen: Notruf: 110, Polizeiinspektion Coburg: 09561/645-0, Notruf- und Beratungsstelle für gewaltbetroffene Frauen und Kinder: 09561/90155. red