Der Frankenbund Bayreuth lädt zum Vortrag "Auswanderung aus Oberfranken nach Amerika im 19. Jahrhundert" von Reinhard Stelzer am Donnerstag, 7. November, um 19 Uhr in der "Sudpfanne" ein. Ein Unkostenbeitrag wird erhoben. Wer vorher essen will, für den ist das Lokal ab 17.30 Uhr geöffnet. Infos und Anmeldung unter Telefon 0921/30321 oder E-Mail eckhard.bluechel@yahoo.de. red