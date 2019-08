"Wenn es so einfach wäre"

Im Nachgang des Besuchs von MdL Sabine Weigand (Die Grünen) auf dem Kulmbacher Wahrzeichen hat sich der Verein Freunde der Plassenburg zu Wort gemeldet. "Unserer Meinung nach kann die Plassenburg nur im Konsens aller Beteiligten vorangebracht werden", heißt es in der von Vorsitzendem Peter Weich unterzeichneten Stellungnahme.

Leider habe wegen des ungünstigen Termins kein Vorstandsmitglied an dem Ortstermin teilnehmen können. Da auch keine Vertreter der Institutionen, die direkt mit der Burg befasst sind, dabei gewesen seien, sei die Behauptung aufgekommen, das seit wenigen Jahren in den Wintermonaten erlaubte Parken im Kasernenhof habe keine spürbaren Auswirkungen auf die Besucherzahlen gehabt. Dazu schreibt Weich:

"Signifikanter Besucheranstieg"

"Wahr ist, dass die bayerische Verwaltung der Staatlichen Schlösser Gärten und Seen in jedem Jahr für alle ihre Einrichtungen die Besucherzahlen veröffentlicht. Tatsächlich ist nach der Winterparkregelung ein signifikanter Besucheranstieg zu verzeichnen."

Auch über die kulturelle Nutzung sei die Abgeordnete "anscheinend nicht korrekt informiert" worden. "Unsere historischen Stammtische, die jeweils bis zu 70 Besuchern acht bis zehn Mal im Jahr in der ,Burgschänke' stattfinden, sind offensichtlich von den Kulmbacher Grünen nicht wahrgenommen worden." Der Tag der offenen Plassenburg 2017 mit mehr als 4000 Besuchern scheine an ihnen ebenso spurlos vorübergegangen zu sein wie die glänzenden Jahresausstellungen des Bunds Fränkischer Künstler. Vonseiten der städtischen Museen gebe es monatlich Events für Familien, die Schlösserverwaltung veranstalte Ausstellungen zur Geschichte der Burg sowie den Tag des offenen Denkmals. Auch die jährliche Batnight des Landesbunds für Vogelschutz ziehe eine Menge Besucher an.

"Für richtig und wichtig halten auch die Freunde der Plassenburg die von den Grünen aufgeworfene Frage nach dem Verkehrskonzept", das Ministerpräsidenten Markus Söder angekündigt habe. "Wir sind der guten Hoffnung, dass sich hier vielleicht zeitnah etwas tut", so der Vorsitzende.

Gemeinsam statt gegeneinander

Das Thema "Gesamtkonzept" stoße im Verein auf offene Ohren. Auch sei man der Meinung, dass sowohl die didaktische Anordnung der Museen als auch deren Aufteilung überarbeitet werden sollten. "Aber die notwendige Erneuerung der Museenlandschaft und die Verkehrserschließung der Burg dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Sie sollten nach Möglichkeit gemeinsam entwickelt und abgestimmt werden."

Der Spruch "Kulmbacher, das ist eure Burg! Ihr müsst euch dafür starkmachen, dass da wieder Leben ist!", der bei der Veranstaltung der Grünen gerufen worden sein soll, beschreibe eigentlich sehr gut das Engagement Hunderter von Menschen, die bei den Freunden der Plassenburg Mitglied sind. Bereits vor zwei Jahren habe der Verein in einer viel beachteten Aktion Vorschläge aus der Kulmbacher Bevölkerung gesammelt. Einige der 50 Anregungen und Wünsche seien schon umgesetzt.

Weich abschließend: "Es bleibt noch anzumerken, dass weder die Kulmbacher noch die Stadt, obwohl Mieter auf der Plassenburg, dem Freistaat Bayern als Eigentümer die Lösungen der Gesamtsituation vorgeben können. Wenn es so einfach wäre, dann wäre es sicherlich schon lange passiert. Unserer Meinung nach kann die Plassenburg nur im Konsens aller Beteiligten vorangebracht werden. Wir als Freunde der Plassenburg ... bieten uns als Ansprechpartner für alle an." red