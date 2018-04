Wenn Eltern loslassen müssen

Die Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle des Caritasverbandes in Herzogenaurach bietet die nächste Gruppe für Eltern mit jungen Erwachsenen an. Die Loslösung von den Eltern, der Übergang ins eigenständige Leben ist ein wichtiger Entwicklungsschritt im Leben junger Menschen. Für Familien bedeutet er oft eine kritische Phase. Welche Aufgaben haben die jungen Erwachsenen in dieser Situation zu bewältigen? Wie können sich die Eltern förderlich verhalten? Diese und ähnliche Fragen werden erörtert und diskutiert. Die Gesprächsgruppe findet dienstags statt am 24. April, 15. Mai und am 26. Juni, jeweils von 19 Uhr bis 21 Uhr in der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle der Caritas, Anna-Herrmann-Straße 3. Eine Anmeldung ist bis Dienstag, 17. April, unter der Telefonnummer 09132/8088 erbeten. red