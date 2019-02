Wenn einem der Garten über den Kopf wächst

Ältere oder einfach nur recht große Gärten müssen nicht zum Problem werden. Richtig vorgenommene Schnittmaßnahmen, aber auch eine sinnvolle Umgestaltung erhalten den Garten und geben dessen natürlicher Entwicklung Raum und Zeit. Wie das funktioniert, wird am Mittwoch, 13. Februar, in einem Vortrag mit Power-Point-Präsentation erklärt. Beginn ist um 19 Uhr im Pfarrheim in Kirchehrenbach. Es spricht Diplom-Biologe Ernst Deutsch. Die Gartenfreunde laden auch Nichtmitglieder dazu ein. red