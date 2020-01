Wenn eine Sau gesucht wird

In gemütlichen Gaststuben auf dem Lande kann man schon mal Ansagen hören wie "Drauf, auf die Alte", "Die Förstera stech' ich" oder gar "Ich spiel' mit der Bumbl". Wer so spricht, benimmt sich nicht sexistisch. Es wird Schafkopf gespielt - in reinster, althergebrachter Form. Und dabei geht es halt "a bissla derb", aber immer lustig zu.

Die Regeln sind das A und O

Dass dieses Kartenspiel noch Freunde hat, ist erfreulich, wo doch im Zeitalter des digitalen Wahns so viele Menschen auf dem "Wischkästla rumdatteln". Immer mehr hingegen scheint es Spaß zu machen, sich mit einer fröhlichen Gesellschaft zu vergnügen. Schafkopf ist ein traditionelles Kartenspiel. Als bayerischer Schafkopf ist es eines der beliebtesten und verbreitetsten Kartenspiele des Freistaats und angrenzender Regionen. Schafkopfen gilt als Kulturgut und als ein Teil fränkischer und altbairischer Lebensart. Wer Schafkopf lernen will, sollte sich mit den Regeln gründlich auseinandersetzen. Wer die Regeln nicht kennt, sollte es lieber bleiben lassen.

Schafkopf gehörte lange zur Wirtshauskultur in Bayern und Franken. Als die urigen Gasthäuser und damit die Stammtische weniger wurden, kam das unterhaltsame Kartenspiel aus der Mode. Aber auf das Kulturgut Schafkopf haben mittlerweile wieder mehr Menschen in Franken Lust.

Schafkopf wird mit einem Bayerischen Blatt gespielt, das höchstens noch für Tarock, Bierkopf, Dreikopf, "66" oder "Bauern aus'm Land 'naus treib'n" Verwendung findet. Ein Spiel hat 32 Karten beim langen oder 24 beim kurzen Kopf. Beim Kurzen werden die "Leeren" (Siebener und Achter) aussortiert. Pro Spieler werden acht oder sechs Karten ausgeteilt. Trümpfe sind grundsätzlich Ober, Unter und Herz - bis auf andere Spielvarianten (wie Solo, Wenz, Geier und mehr). Im Kartenpäckchen gibt es vier Spielfarben: Herz, Eichel, Grün (Blatt) und Schelln. Die Regeln und verschiedenen Finessen haben es in sich.

Am besten ist es, sie Schritt für Schritt zu lernen, sei es beim Zusehen oder bei ersten Spielversuchen. Möglichkeiten dazu bietet seit Anfang des Jahres der Caritas-Quartier-Stützpunkt, Unterm Buchberg 3, in Creidlitz, mit seinem Crashkurs "Schafkopfen" an. Dieser findet jeden Montag ab 17.30 Uhr statt. Es werden gerne noch lernwillige Spieler aufgenommen. Die Karter, die derzeit schon mal eine Farbsau rufen oder sich an ein Solo trauen, kommen aus dem ganzen Coburger Land. Sie besetzen, je nach Besuch, zwei bis drei Tische. Die meisten - Frauen wie Männer, überwiegend jüngere Leute - kommen erstmals mit dem Schafkopf in Berührung. Nur zwei bis drei nutzen die Abende zum Auffrischen ihrer rudimentären Kenntnisse.

Auf jeden Fall haben alle sichtlich Freude daran. Das Spielen werde von Mal zu Mal besser, sagen sie. Bei Fragen hilft Peter Roschlau, oder die Karter tauschen sich untereinander aus. Und geht's mal daneben: "Daraus kann nur gelernt werden", beruhigt Roschlau.