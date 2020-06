Wenn ein Zeitreisender am Keltentor um Hilfe ruft ...

Als sie mit Spaten und Spachtel am Staffelberg an der archäologischen Grabung zum Zangentor buddelt, fördert Grabungshelferin Anne in der Erde des Staffelbergs etwas zutage, das man auf der Suche nach keltischen Relikten nicht unbedingt erwartet: eine Plastikdose mit dem Hilferuf eines in der Eisenzeit gestrandeten Zeitreisenden: "Ich brauche Ihre Hilfe, Doktor Schultheiß!"

Trotz anfänglicher Zweifel stellen die Experten fest: Der Fund ist echt, und da befindet sich jemand in akuter Gefahr. Daniela Gesslein schickt die Archäologen in ihrem (Zitat) "fast wahren" Fantasy-Roman "Projekt Keltentor" auf eine abenteuerliche Zeitreise über alle Grenzen von Gegenwart und Vergangenheit hinweg, Realität und Legenden verschmelzen miteinander, geschichtliche Fakten werden zum Teil komplett auf den Kopf gestellt.

Ein Exemplar ihres Buches überreichte die sympathische Autorin Daniela Gesslein, die im Hauptberuf eigentlich Fremdsprachenkorrespondentin ist, persönlich an Landrat Christian Meißner. Dieser - so viel sei verraten - spielt selbst auch eine Rolle in der Story und freute sich sehr, "dass ich darin vorkomme". Mit ihrem Buch hat Frau Gesslein dem Projekt Keltentor ein schriftstellerisches Denkmal gesetzt.

Skurrile Geschichte

Unterhalten soll er, Spaß machen und zum Lachen bringen, sagt Daniela Gesslein über ihren Roman. Zu ihrer skurrilen Geschichte inspiriert haben sie ihre eigenen Erfahrungen vor Ort: Im August 2018 betätigte sich die Autorin als Helferin bei den Ausgrabungen am Zangentor des Staffelbergs: "Der Staffelberg ist seit eh und je mein Lieblingsort. Dort an einer archäologischen Grabung teilzunehmen, war eine einmalige Chance für mich. So was kommt nie wieder." Auf die Frage von Landrat Meißner damals vor Ort nach ihren Beweggründen, warum sie bei außergewöhnlicher Hitze ihren Urlaub opfere, um am Staffelberg mitzugraben, lautete Daniela Gessleins Antwort: "Der Staffelberg bietet so viel Anknüpfungspunkte. Jeder Stein hier hat eine Geschichte zu erzählen und schreit diese nahezu hinaus. Ich möchte diese Geschichten hören." Allerdings ahnte sie zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass sie selbst eine davon aufschreiben würde, sagt die Hobbyschriftstellerin, die bereits seit ihrer Kindheit schreibt und auch Mitglied der Coburger Gruppe "Schreibsand" ist.

Während sie bei schweißtreibenden Temperaturen auf Knien in der Erde wühlte und schaufelte ("Das war kein Zuckerschlecken"), schossen der Autorin dann aber immer mehr Fragen durch den Kopf: "Wie mag es am Staffelberg wirklich vor über 2000 Jahren ausgesehen haben? Wie waren diese Kelten, die dort lebten? Und ... was wäre, wenn sich bei der Grabung etwas völlig Unerwartetes aus der Erde schälen würde, etwas, das in dieser Bodenschicht überhaupt nichts zu suchen hat?", erinnert sie sich. Die Idee für "Projekt Keltentor" war geboren und nahm schnell konkrete Formen an, erzählt Daniela Gesslein weiter.

Als Geburtstagsgeschenk geplant

Ursprünglich war die Story als eine heitere Kurzgeschichte geplant, als Geburtstagsgeschenk für Gessleins Autorenfreund Werner Karl (Verfasser des Fantasy-Romans "Menosgada"). "Allerdings hat die geplante Kurzgeschichte, die nun die erste Hälfte des ersten Kapitels ausmacht, eine Eigendynamik entwickelt und ist innerhalb eines halben Jahres zu einem immerhin 190 Seiten starken Büchlein herangewachsen", so die Hobbyschriftstellerin weiter.

Daniela Gesslein stellt deutlich heraus, dass es sich bei ihrem Werk weder um einen Tatsachenbericht noch um einen historischen Roman, sondern um eine reine Fantasy-Geschichte handelt. Die Handlung ist frei erfunden, ebenso wie die agierenden Personen, wenngleich tatsächliche Örtlichkeiten wie der Staffelberg, der Alte Staffelberg, ein Kaufhaus, ein Hotel und ein Café in Bad Staffelstein als Kulisse dienen.

Mit Sicherheit erfahre das "Projekt Keltentor" nun noch ein wenig mehr Aufmerksamkeit, sagte der Landrat. red