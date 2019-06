Wenn ein Roboter die Liebe entdeckt

"Ich liebe dich, Frau Liedtke, komm in meine Arme, Frau Liedtke" - "Huch, was will diese komische Maschine von mir?" In Zeiten der Diskussion um die digitale Schule sowie die Mobilisierung von Robotern in der Tagespflege kommt "Trexo SL 11+" zukünftig in übergroßen Klassen zum Einsatz. Er ist der Superlehrer mit Erfolgsgarantie, ein Roboter.

So wie "Pepper die Tagespflege in Erlenbach am Main aufmischt" (Artikel in den Coburger Tageszeitungen vom 01.02.), macht sich "Trexo" in der 4. Klasse der Grund- und Mittelschule Bad Rodach breit und drillt die Schüler bis an ihre Grenzen. Drei naseweise Computerfreaks installieren "Trexo" ein Liebesprogramm, um dem strengen Mathematikunterricht zu entkommen. Das Update ist erfolgreich, "Trexo" verfolgt mit Herzblut die Deutschlehrerin, die damit jedoch keineswegs einverstanden ist. Heftige Gegenwehr bringt den Roboter völlig außer Kontrolle, besonders als die Getränkelieferanten auftauchen und ... mehr wird nicht verraten.

Experimentierfreudig

Die Musical-AG der Grund- und Mittelschule und Mittagsbetreuung Bad Rodach, Klassen 2 - 9, mit ihren experimentierfreudigen Leiterinnen Simone Gutwein und Sonja Putz sowie dem aus den beiden 4. Klassen bestehenden Chor freuen sich nach den Erfolgen von "Tuishi pamoja", "Eule findet den Beat" und "Eule auf Europareise" (wofür der 3. Platz beim Europawettbewerb überreicht wurde) wieder darauf, ein musikalisches Großprojekt auf die Bühne stellen zu dürfen.

Am Mittwoch, 5. Juni, um 19 Uhr soll das circa eineinhalbstündige Spektakel auf der wunderschönen Waldbühne Heldritt stattfinden.

Ob der Autor kommt?

"Trexo SL 11 +", der Superlehrer, ist ein Musical aus der Feder von Matthias Heidweiler aus Köln. Der Künstler, selbst Lehrer an einem Kölner Gymnasium, ist eingeladen, jedoch aufgrund des momentanen Stundenplans verhindert, was er in seinem Antwortschreiben sehr bedauert. Er kenne die Bad Rodacher Gegend noch nicht, vor allen Dingen das Ambiente der Waldbühne mache ihn sehr neugierig. Falls der Lehrplan sich ändern sollte, wolle er seinen Besuch auf jeden Fall möglich machen.

Was wäre, wenn wir alle Roboter wären - wäre dann alles einfacher? Die Zuschauer können sich diese Fragen eventuell selbst beantworten, wenn sie sich am 5. Juni um 19 Uhr das Schüler-Musical auf der Waldbühne Heldritt anschauen.