Wenn die Seele Hilfe benötigt

Zum Welttag der seelischen Gesundheit (World Mental Health Day) am heutigen Donnerstag, 10. Oktober, rufen die Fachdienste für seelische Gesundheit Kronach-Lichtenfels der Awo zu mehr Achtsamkeit und Miteinander auf. Die Fachdienste für seelische Gesundheit beraten Menschen in seelischen Notlagen genauso wie Menschen mit psychischen Erkrankungen bzw. Behinderungen, sowie deren Angehörige. Sie bieten an: Sozialpsychiatrischer Dienst, Gerontopsychiatrische Beratung, ambulant begleitetes Einzelwohnen, eine Begegnungsstätte, Soziotherapie sowie eine tiergestützte Therapie. Nähere Informationen sind unter www.awo-fachdienste-kronach.de, 09261/3055 oder spdi.kronach@awo-omf.de erhältlich. red