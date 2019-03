Wenn die Schulter schmerzt

In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule und seit diesem Jahr auch mit dem Seniorenbeirat der Stadt Haßfurt bieten die Haßberg-Kliniken kostenlose Gesundheitsvorträge an. Am Montag, 25. März, referiert ab 19.30 Uhr Dr. Ronny Pfefferkorn, Oberarzt am Haus Haßfurt der Haßberg-Kliniken, im Konferenzraum des Ärztehauses 1 an der Hofheimer Straße über das Thema "Schulterchirurgie und -arthroskopie am Krankenhaus in Haßfurt". Der Vortrag ist kostenlos. Eine Anmeldung ist unter Telefonnummer 09521/94200 oderwww.vhs-hassberge.de zwingend nötig, wie das Kommunalunternehmen Haßberg-Kliniken mitteilte.

"Schmerzen in der Schulter kommen in jedem Alter vor, auch ohne Unfallereignis." Seit Januar arbeitet Ronny Pfefferkorn als Oberarzt in der Unfallchirurgie am Haus Haßfurt der Haßberg-Kliniken. Der ausgebildete Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie spricht über Probleme an der Schulter und erklärt, wie sie behandelt werden können. Erkrankungen an der Schulter sind nicht selten. red