Wenn die Realität verschwimmt

Demenz! Schreckensvision für jeden in unserer älter werdenden Gesellschaft, ob man an sich selbst oder seine Angehörigen denkt. Am kommenden Donnerstag, 12. April, feiert das preisgekrönte Stück "Vater" des französischen Autors Florian Zeller Premiere in der Reithalle des Landestheaters Coburg. Das Stück rückt mit der Krankheit Demenz ein persönlich wie gesellschaftlich relevantes Thema in den Fokus.

In "Vater" wird der Zuschau er konsequent in die Perspektive eines Demenzkranken versetzt. Witwer André, gespielt von Thomas Straus, merkt, dass sich in seinem Leben etwas verändert und sein Alltag sich mehr und mehr in ein verwirrendes Labyrinth verwandelt. Noch lebt er allein in seiner Pariser Wohnung und versucht vor seiner älteren Tochter, dargestellt von Eva Marianne Berger, den Eindruck aufrecht zu erhalten, dass alles in Ordnung sei.



Der Zuschauer ist mitten drin

Doch es ist ganz offensichtlich, dass er alleine nicht mehr zurechtkommt. Und auch der Zuschauer kann, so die Ankündigung des Landestheaters, wie in einem Psychothriller immer weniger unterscheiden: Was ist Realität, was Wahn oder Wunschvorstellung, was Halluzination oder fixe Idee.

Der Zuschauer ist immer mit André auf der Suche nach dem, was real ist und was nicht. Aber es gibt keine Eindeutigkeit in dem Stück, so Regisseur Kay Link, der zum ersten Mal am Landestheater Coburg inszeniert. Doch trotz des ernsten Themas, betont der Regisseur, sei das Stück durchaus unterhaltend und es mangele nicht an Humor. ct