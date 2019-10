Die Frauenunion Burgebrach lädt ein zum Vortrag "Wer hilft, wenn die Mutter ausfällt". Was passiert, wenn keine Angehörigen da sind, die sich kümmern können? Der Ring für Familien Dienstleistungen Oberfranken GmbH kann helfen. Anja Sauer gibt einen Einblick in die Vielseitigkeit dieser Familiendienstleistung.

Zusätzlich wird die stellvertretende Kreisbäuerin Marion Link als Gastrednerin den Nutzen gerade für den ländlichen Raum darlegen. Der Vortrag beginnt am Donnerstag, 7. November, um 18 Uhr in der Gastwirtschaft Dellermann in Oberharnsbach (Burgebracher Straße 5). Willkommen sind alle, auch Nichtmitglieder und Männer.

Anmeldung erforderlich

Anmeldungen bis Donnerstag, 31. Oktober, an Irma Schmitt, Tel. 0151/22332091 oder E-mail irmi25@t-online.de. red