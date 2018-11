Wenn die Menschheit überleben will, muss sie endlich nachhaltig handeln

Das Umweltbildungszentrum (Ubiz) in Oberschleichach hatte geladen: nach Fabrikschleichach in das "Café Ton", und über 50 Zuhörer fanden sich ein, um zu erfahren, was Wolfgang Aull zu sagen hatte zu dem Thema "Nachhaltigkeit, die größte Herausforderung unseres Jahrhunderts".

Von der ersten Folie an herrschte in den Zuhörerreihen absolute Stille, wie das Ubiz mitteilte: Wolfgang Aull, der frühere Abfallberater des Landkreises, erläuterte anschaulich, wie die Menschen im hiesigen Kulturkreis vor 12 000 Jahren begannen, Bergbau zu betreiben, die Tiere zu domestizieren und Siedlungen zu errichten. Alles Selbstverständlichkeiten, die laut Aull mit den wachsenden Bevölkerungszahlen seit 1650 zu einem Problem heranwuchsen, da sie zu Lasten der Umwelt, der würdevollen Behandlung von Tieren und der Bevölkerung, deren Böden Bodenschätze beherbergen, gingen. Die Erfindungen des 19. und 20. Jahrhunderts, Energieerzeugung, industrielle Landwirtschaft und die Überfischung der Meere hatten, wie er sagte, Kehrseiten, die es schwer hatten, in vollem Umfang erkannt und gesellschaftspolitisch anerkannt zu werden.

Strategien

Doch gegen Ende des 20.Jahrhunderts machte sich laut Aull auf dem Erdgipfel von Rio die Erkenntnis breit, dass der Fortbestand der Menschheit nur eine Chance habe, wenn es gelingt, Erwerb (Ökonomie), Umweltschutz (Ökologie) und fairen Handel (Soziologie) ausgewogen miteinander zu verknüpfen.

"Nachhaltigkeit ist in der Politik", so Aull, "fest verankert". Er verwies auf die deutsche und die bayerische Nachhaltigkeitsstrategie und zeigte anhand von Beispielen, wie diese umgesetzt werden und welche Beiträge von den Endverbrauchern geleistet werden können. Beispiel Kaffee: Will man ihn preisgünstig oder legt man Wert auf biologischen Anbau und erwartet man noch, dass er fair gehandelt ist? Im Angebot seien alle Alternativen, und der Kunde entscheide, mit welchen Produkten der Handel sich eindeckt.

Der Redner ging auf die Verantwortung aus dem christlichen Glauben ein mit der Frage: "Was kann das Leben von mir erwarten?", um abschließend die Signale aus der zeitgenössischen Kunst zu interpretieren, die sich besorgt zu dem Thema "the world's future" äußert. Der von den Menschen angestrebte "Garten Eden" bestehe dort, so Aull, aus Plastikblumen mit künstlicher Beleuchtung. red