Wenn die Kampfpiloten freundlich winken

Durch die Bomberflotten, die im Jahre 1945 weitestgehend unbehelligt Nürnberg bombardieren konnten, war es der Bevölkerung klar, dass das 1000-jährige Reich nach zwölf Jahren dem Ende entgegen geht. So rückten die US-Truppen, nachdem der Aischgrund von der deutschen Wehrmacht aufgegeben worden war, gegen Hemhofen und Röttenbach vor.

Um Mitternacht des 15. April, so der ehemalige Hemhofener Rektor Gerhard Schönbrunn in seiner ausführlichen Dokumentation, kam ein Melder mit Motorrad in den Pfarrhof und berichtete, dass die Amerikaner nur noch vier Kilometer entfernt seien. Da er keinen Treibstoff mehr hatte, um seine Einheit, die sich Richtung Baiersdorfer Wald und Erlangen zurückgezogen hatte, zu erreichen, besorgte man im Dorf schnell noch Benzin, um ihm die Weiterfahrt zu ermöglichen. Man hatte die berechtigte Angst, dass die US-Truppen kämpfen werden, wenn sie einen deutschen Soldaten sehen.

Die tägliche Morgenandacht von Pfarrer Fritz Friedrich in der Röttenbacher Mauritiuskirche wurde von einem Jungen aus Hemhofen unterbrochen. Er bat um die Sakramente für seine im Sterben liegende Mutter in Hemhofen. Trotz der extrem gefährlichen Situation und vieler Warnungen bestieg Pfarrer Friedrich ein Fahrrad und fuhr nach Hemhofen zum Haus der Kranken.

Ein Panzer steht im Weg

Auf dem Heimweg wurde er von einem Tiefflieger entdeckt, der die US-Bodentruppe beim Vormarsch unterstützte. Ein schnelles Verstecken im "Leithe-Wald" rettete sein Leben. "Schweißtriefend und ein wenig außer Atem" traf er wieder in seiner Röttenbacher Pfarrstube ein, wo man sich große Sorgen wegen des Geschützlärms gemacht hatte.

Es war nun ein Begräbnis vorgesehen. Um die Lage zu klären, holte Pfarrer Friedrich ein Fernrohr und entdeckte auf dem Hemhofener Schloss weiße Fahnen. Unerschrocken organisierte er nun die Sargträger, die Orgelschwester und den Ministranten. Als sie plötzlich vor einem US-Panzer standen, der von Westen kommend in das Dorf gefahren war, gab es für die US-Soldaten ein sicher sehr ungewöhnliches Bild. Sie, die dem Tod dauernd ins Auge sahen, waren plötzlich mit einem Sarg und einer friedlichen Beerdigungsprozession "konfrontiert". Nachdem man dem eindeutig Stärkeren die Weiterfahrt ermöglicht hatte, ging es mit inbrünstigen Gebeten Richtung Friedhof. Dort kam es zu einem so tiefen Überflug eines Piloten, dass man die ängstlich die Köpfe einzog. An der Kirchenwand versteckt sah die Orgelschwester den freundlich winkenden Piloten. Damit konnte die Beerdigung friedlich und angstfrei durchgeführt werden.

Offiziere verhörten den Pfarrer mit den typischen Fragen: "Wie lange sind sie in Röttenbach? Waren Sie, Herr Pfarrer, in der Partei? Wo haben sich die Nazis versteckt? Gibt es einen Obernazi, der die Kirchenarbeit behindert hat?" Die Antworten waren offenbar für den Vernehmungsoffizier zufriedenstellend. Pfarrer Friedrich beschrieb damals die Situation so: "Die Leute hier im Ort sind gute Christen und da hatten es die Nationalsozialisten schwer, immer ihre Ziele durchzusetzen." Der US-Soldat war offenbar auch bei der Befreiung Italiens vom Faschismus beteiligt, da er erwähnte, dass er schon einmal mit Papst Pius XII. geredet habe, als er dessen Bild im Pfarrbüro sah.

Im weiteren Verlauf musste dann das Pfarrhaus für US-Truppen geräumt werden. In der Kirche richtete man sich gerade ein, als plötzlich mehrere Geschütze anfingen zu schießen. Es gab jedoch keinen befürchteten Gegenangriff der deutschen Truppen. Es waren lediglich militärische Ehrensalven für den verstorbenen US-Präsidenten Roosevelt.

Die Situation entspannte sich, als ein US-Militärgeistlicher eintraf und mit Pfarrer Friedrich den Gottesdienst feierte. Die Rückkehr ins Pfarrhaus war bald möglich. Auch der vor dem Einmarsch der US-Truppen in weiser Voraussicht vergrabene Messwein konnte erfolgreich geborgen werden.